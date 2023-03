EU-parlamentet refser Schrems II-avtale: – Den er fortsatt ikke klar Lederen for EU-parlamentets borgerrettighetsutvalg vil ikke spå om den nye avtalen for dataoverføring mellom EU og USA vil bli godkjent av domstolene. Men utvalget har sine tvil, forteller han.

– Vi anerkjenner at det har skjedd framskritt, men endringene er ikke tilstrekkelige, sier Juan Fernando López Aguilar, som er leder for EU-parlamentets utvalg for borgerrettigheter. Foto: Frédéric Marvaux/Europaparlamentet