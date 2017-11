EU skjerper regler for nettbetaling

Formålet med de nye reglene er å gjøre det vanskeligere å svindle kunder og å beskytte kundenes personopplysninger bedre.

To-faktor

Regelverket innebærer blant annet at betaling på nett vil kreve minst to uavhengige elementer. Det kan være en fysisk gjenstand, som et kort eller en mobiltelefon, i kombinasjon med et passord eller for eksempel et fingeravtrykk.

Med de nye reglene iverksettes EUs nylig reviderte direktiv om betalingstjenester.

EUs ministerråd og EU-parlamentet skal nå se nærmere på reglene før de kan tre i kraft. Finansbransjen får deretter 18 måneder på seg til å tilpasse seg.

(©NTB)