EU har i en årrekke planlagt innføringen av en digital lommebok, som innbyggerne i EU-landene og potensielt også Norge, kan bruke til å autentisere seg hos både private og offentlige, digitale tjenester både i hjemlandet og de fleste andre europeiske land, i tillegg til å lagre, dele og e-signere dokumenter.

Torsdag stemte Europaparlamentet for lovgivningen som legger til rette for dette. Under debatten skal medlemmene ha sikret at også de som ikke kan eller vil bruke lommeboken, ikke skal bli diskriminert.

Parlamentsmedlemmene har også gitt mandat til en lommebok basert på åpen kildekode for å oppmuntre til åpenhet, innovasjon og for å øke sikkerheten, heter det i en pressemelding fra Europaparlamentet.

Lovforslaget må fortsatt bli formelt godkjent av ministerrådet før faktisk blir til lov.

Store fordeler

Norske Kantega har ventet på denne avgjørelsen. I pressemelding skriver selskapet at det å kunne bruke elektronisk ID på tvers av nesten hele Europa, vil gi mange fordeler. For eksempel vil man kunne hente ut reseptbelagt medisin i alle EU-landene, godkjenning av arbeidstillatelser vil kunne gå raskere, og digitale utgaver av førerkort vil kunne brukes også utenfor landegrensene.

Samtidig vil brukerne slippe å måtte oppgi personnummer og annen sensitiv informasjon. Men lommeboken er det meningen at brukeren kontrollerer hvilken informasjon som deles. Lommeboken bygger på den reviderte eIDAS-forordningen (Electronic identification, authentication and trust services).

Erling Skard i Kantega sier at med den digitale lommeboken kan du identifisere deg overfor nettstedet du skal logge deg inn hos, uten å benytte tredjeparter som mellomledd. Foto: Pressefoto

Kantega mener at vedtaket i Europaparlamentet harmonerer godt med handlingsplanen (for eID i offentlig sektor) som Digdir publiserte i forrige uke.



– Vi har fulgt utviklingen av eIDAS i et par år allerede, og vedtaket er helt i tråd med EUs ønske om å sikre personvernet og redusere makten som teknologigigantene har i dag, sier Erling Skard, sjefsutvikler og eID-ekspert i Kantega, i pressemeldingen.



Ifølge Kantega vil teknologigigantene vil nemlig måtte støtte lommeboken og tillate at den brukes til blant annet innlogging.