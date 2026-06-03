EU varsler storsatsing på KI, chiper og skytjenester

To lovforslag samt en strategi og et veikart ligger i pakken for digital og teknisk selvstendighet som EU-kommisjonen la fram onsdag. Den skal blant annet bidra til å redusere avhengigheten av amerikansk og asiatisk teknologi.

I dag står ikke-europeiske selskaper for rundt 80 prosent av digitale produkter og tjenester i EU.

– Vi har ikke råd til å være avhengige av andre for teknologi som holder våre sykehus i gang, våre energinett stabile og våre tjenester sikre, sier kommisjonens leder Ursula von der Leyen i en pressemelding.

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Klart mål

Konkret foreslår kommisjonen blant annet fortgang i tillatelser og mer samarbeid for å utvikle og produsere datachips samt økt støtte til forskning og innovasjon på KI- og skytjenester.

I tillegg skal datasenterkapasiteten tredobles innen fem til sju år.

EUs teknologikommissær Henna Virkkunen peker på at EU i dag bruker over 260 milliarder euro, drøyt 2800 milliarder kroner, på å kjøpe ikke-europeiske digitale tjenester og produkter.

– Målet er klart: Å bygge en europeisk finansiell styrke som sikrer at våre beste tekbedrifter får midlene de trenger for å kunne konkurrere og vinne på den globale scenen, sier hun.

Pakken skal nå til behandling i EU-parlamentet og Ministerrådet før den blir vedtatt.

NHO: Norge må på innsiden

NHO-sjef Ole Erik Almlid hilser den nye EU-satsingen velkommen.

– Det er positivt at EU tar grep for å redusere sårbare avhengigheter av ikke-europeiske leverandører, sier han til NTB.

Samtidig er det svært viktig for norsk næringsliv at Norge kobler seg tett på EUs arbeid, understreker han.

– Det blir avgjørende at Norge regnes på innsiden av EUs tiltak. Vi kan ikke sikre digital suverenitet alene. Vår trygghet og konkurransekraft avhenger av tett tilknytning til Europa og felles løsninger.