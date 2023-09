EU vil ha global regulering av kunstig intelligens

– Vi har et vindu for å sikre at teknologien utvikler seg ansvarlig, men dette vinduet er i ferd med å lukkes. Derfor må vi ha et nytt globalt rammeverk for kunstig intelligens, sa von der Leyen i sin tale i EU-parlamentet i Strasbourg onsdag.

Hun understreker samtidig at EU må bli flinkere til å utvikle bedrifter og produkter innen kunstig intelligens. Derfor vil EU-kommisjonen jobbe med et initiativ for å utvikle KI-tjenester på superdatamaskiner som er tilgjengelige i europeiske selskaper.

– Tre av verdens fem sentre for superdatamaskiner er i EU. Vi vil gjøre disse tilgjengelige for oppstartsbedrifter som jobber med kunstig intelligens. Det skal gi oss muligheter til å trene KI-modeller på en ansvarlig måte, sier von der Leyen.