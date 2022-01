EU vil tilby egne DNS-tjenester med strengt personvern

EU-kommisjonen har utlyst et prosjekt på infrastrukturen til en europeisk, rekursiv DNS-oppslagstjeneste som vil kunne brukes av alle innbyggere og virksomheter i EU-området som har behov for en sikker DNS-tjeneste som respekterer personvernet.

Det ser ut til at The Record omtalte planene først.

De fleste internettbrukere benytter i dag den DNS-tjenesten som internettleverandøren selv tilbyr eller foreslår. En del benytter av ulike årsaker i stedet tjenestene som selskaper som Cloudflare og Google tilbyr. Det er også mulig for virksomheter og andre å etablere egne DNS-servere som en del av det rotformede DNS-hierarkiet.

DNS4EU

EU-kommisjonens European Health and Digital Executive Agency skriver at det ikke skal tjenes penger på brukerdataene i den planlagte DNS-tjenesten, som i alle fall foreløpig kalles for DNS4EU. Det skal være åpenhet om all bruk av aggregerte data i tjenesten, og all prosessering skal skje i EU.

I utlysningen av prosjektet går det fram at EU-kommisjonen har liten tro på at markedet alene vil investere i en slik tjeneste i Europa og at en økende andel av internettbrukerne derfor benytter ikke-europeiske tjenester fra noen få leverandører.

– Utrullingen av DNS4EU sikter mot å adresse slik konsolidering av DNS-oppslag i hendene på noen få selskaper, noe som gjør oppslagsprosessen i seg selv sårbar dersom betydelige hendelser berører én stor tilbyr, heter det i utlysningen.

Freemium-modell

Tjenesten vil bli levert av en tredjepart, og det skal bli mulig å kjøpe utvidede tjenester på toppen av det som skal være gratis. Dette kan inkludere døgnåpen brukerstøtte eller økt sikkerhet i form av for eksempel filtrering eller overvåkning.

DNS4EU vil også kunne brukes av internettleverandører og nettskytilbydere.

Det vil også bli tilbudt tjenester rettet mot forbrukere, for eksempel filtrering av lite barnevennlig innhold. Disse tjenestene skal være valgfrie og ikke aktivert som standard.

Lover lav responstid

Noe filtrering kan likevel bli obligatorisk, basert på for eksempel nasjonale regler eller for å blokkere ulovlig innhold eller cybertrusler som skadevare og phishing. De som måtte ønske å omgå slike filtre, vil som alltid kunne gjøre dette ved å benytte en annen DNS-oppslagstjeneste.

DNS4EU skal være basert på en infrastruktur med servere i mange land, noe som skal sikre både høy pålitelighet og oppetid i tillegg til lav responstid. Det loves også støtte for kryptert DNS-trafikk, inkludert både DNS over TLS og DNS over HTTPS.

På grunn av EØS-medlemskapet vil trolig også internettbrukere i Norge kunne benytte DNS4EU-tjenesten når den blir lansert. Tjenesten er fortsatt på planleggingsstadiet, og noe tidspunkt for når den eventuelt skal være klar, er ikke oppgitt. Fristen for å svare på utlysningen er 22. mars i år.