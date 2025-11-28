Abonner
Europa dropper amerikanske skytjenester

En ny undersøkelse fra viser at vesteuropeiske myndigheter og store selskaper reduserer avhengigheten av amerikanske skyleverandører.

Europeiske selskaper og stater ser mot sine egne skyleverandører.
Tania Andersen, Ing.dk
28. nov. 2025 - 14:58

Det skriver EEtimes.

Blant 241 IT-sjefer i Vest-Europa sier 61 prosent at de planlegger å bruke flere lokale eller regionale skyleverandører. 53 prosent mener det er utfordringer ved å bruke globale leverandører, noe som får dem til aktivt å begrense bruken framover.

På det nylige Gartner IT Symposium-Xpo sa analytiker Nader Henein at det er vanskelig å konkurrere med de etablerte gigantene:

– De store skyleverandørene har allerede enorme datasentre, ikke bare i USA, men også i Europa. Det er en tøff kamp, og det er vanskelig å konkurrere med dem.

De nødvendige kapitalutgiftene, bare for den innledende infrastrukturen, er enorme.

Både selskaper og myndigheter uttrykker bekymring for ekstern kontroll, konsentrasjonsrisiko og muligheten for et digitalt sammenbrudd som følge av sanksjoner eller tvungen nedstenging.

Gartner-analytiker Rene Buest påpeker at europeiske organisasjoner nå definerer sine egne nivåer av suverenitet, med fokus på data, drift og kontroll over teknologi.

Løsningen i Europa er ikke nødvendigvis å gi helt slipp på amerikansk teknologi, men å sørge for at lokale aktører har styringen over skymiljøet.

Rene Buest sier at kjernen i problemstillingen er hvem som kontrollerer driften av skyen. Målet er å sikre at ingen utenfra kan stenge systemer eller koble dem fra.

Artikkelen ble først publisert på Ingeniøren. 

Donald Trump flankert av Marc Zuckerberg og Bill Gates. I løpet av det siste året har han og amerikanske teknologiselskaper kommet nærmere hverandre, og amerikansk lov tillater myndighetene å gripe dypt inn i selskapene hvis de anser det nødvendig.
Les også:

Mens Trump krevde å overta Grønland, åpnet Danmark telenettet sitt for amerikansk KI

