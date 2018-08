Europeiske nettaviser har redusert cookie-bruken, trolig på grunn av GDPR

Selv om mange nettaviser har gått over til kun å tilby innhold til betalende lesere, er det fortsatt mange som er helt eller delvis annonsefinansierte. Dette, kombinert med integrasjon med sosiale medier, betyr ofte at nettaviser kan servere brukerne mange titalls cookies, også kjent som informasjonskapsler. Digi.no er intet unntak.

En del av disse cookiene er det nettstedet selv som tilbyr, men ofte stammer store mengder fra tredjepartsleverandører.

GDPR

Med den nye personverndirektivet i EU og EØS, GDPR, har mange virksomheter gjort en grundig opprydding i bruken av tredjepartsinnhold på sidene, enten det gjelder plugins fra sosiale medier eller antallet tjenester som forteller hvordan brukerne benytter nettstedet.

Dette har ført til at mange nettsteder nå serverer færre cookies enn for bare noen måneder siden. Dette viser en rapport utgitt av Reuters Institute for the Study of Journalism. Den er interessant nok støttet av Google News Initiative.

I rapporten omtales en undersøkelse som er gjort ved drøyt 200 nettaviser i sju europeisk land – Finland (20), Frankrike (30), Italia (31), Polen (29), Spania (33), Storbritannia (31) og Tyskland (30).

I undersøkelsen er det benyttet spesialutviklet programvare, webXray, som registrerer hva slags eksternt innhold som lastes på en gitt webside. Dette har deretter blitt analysert.

Før og etter

Skanningen er gjort to ganger, i april og juli i år, like før og like etter at GDPR trådte i kraft i EU.

I løpet av perioden har mengden av tredjepartscookies levert via de undersøkte nettavisene blitt redusert med 22 prosent.

Nedgangen er størst i cookies fra såkalte designoptimaliseringsverktøy, hvor mengden i juli var 27 prosent levere enn i april. Cookies knyttet til annonser og markedsføring er redusert med 14 prosent, mens nettavisene i snitt leverte 9 prosent færre cookies knyttet til sosiale medier i juli enn i april.

Men andelen av nettavisen som i det hele har integrert tjenester fra sosiale medier på sidene, ble i perioden redusert med åtte prosentpoeng i perioden. Det vil si at minst 16 av nettavisene har droppet innhold fra aktører som Facebook og Twitter på sidene sine.

Lite berørt

Reduksjonen har derimot liten grad skjedd på bekostning av de største, amerikanske aktørene. Google er fortsatt til stede på 96 prosent av de aktuelle nettavisene, mens andelen til Facebook og Amazon er henholdsvis 70 og 57 prosent. Av disse er det bare Facebook-andelen som har gått noe særlig ned siden april, og da bare med fem prosentpoeng.

Andelen til de fleste av de andre aktørene som var temmelig utbredt i april, skal derimot ha blitt redusert med minst ti prosentpoeng.

Endringer i bruken av tredjepartscookies hos nettaviser i sju europeiske land mellom april og juli 2018. Illustrasjon: Reuters Institute for the Study of Journalism

Undersøkelsen viser at nedgangen i bruken av tredjepartscookies varierer stort mellom de ulike landene. I Tyskland, som fra før var blant de landene hvor nettavisene har aller færrest cookies, var nedgangen på bare seks prosent. Nedgangen var likevel betydelig større i Italia, 32 prosent, selv Italia var det av landene i undersøkelsen hvor nettavisene benyttet færrest tredjepartscookies per side.

I Storbritannia var nedgangen på hele 45 prosent , men der var cookiebruken til nettavisene i april betydelig høyere enn de andre landene.

Økte bruken

Polen skiller seg ut på en overraskende måte. De polske nettavisene har nemlig økt bruken av tredjepartscookies med 20 prosent i perioden, og leverer nå i snitt nesten dobbelt så mange slik cookies som gjennomsnittet for de øvrige landene.

Forfatterne av rapporten opplyser at veksten i stor grad skyldes en økning i bruken av tredjepartscookies hos fire av de 29 polske nettavisene som har blitt undersøkt. Samtidig ser de ikke bort fra at disse nettavisene kan ha blitt endret på en måte som har påvirket måleverktøyet. De øvrige 25 polske nettavisene ligger mer på nivå med det som nå er trenden i de andre landene, selv om disse 25 i snitt bruker like mange tredjepartscookies som i april.

Nedgangen i antallet tredjepartscookies er likevel ikke ensbetydende med at nettavisene bruker færre tredjepartsleverandører per webside. Dette antallet har bare blitt redusert med i snitt fire prosent.

Men også her trekker de polske tallene opp.

– Oppsummert ser vi at introduksjonen av GDPR har blitt fulgt av en vesentlig reduksjon i mengden av tredjepartscookies uten samtykke, hos mange europeiske nyhetstjenester, skriver forfatterne.

