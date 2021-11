Europeiske teknologiselskaper klager Microsoft Onedrive inn for EU

En koalisjon av europeiske programvare- og nettskyselskaper, som kaller seg for Coalition for a Level Playing Field, har nylig sendt en formell klage til EU-kommisjonen om det de oppfatter som konkurransehemmende atferd fra Microsoft når det gjelder selskapets Onedrive-tjeneste.

Koalisjonen har blitt etablert på initiativ fra den tyske nettskyaktøren Nextcloud, som i en pressemelding skriver at Microsoft nå gjentar tidligere monopolistiske handlinger ved å bunte apper og tjenester som Onedrive og Teams til Windows. I pressemeldingen heter det også at Microsoft er aggressiv i sine forsøk på å få forbrukere til å registrere seg og flytte dataene sine over til Microsofts tjenester.

– Dette begrenser forbrukernes valgmuligheter og skaper en barriere for andre selskaper som tilbyr konkurrerende tjenester, skriver Nextcloud.

Portvokter

Selskapet hevder, uten å vise til noen kilde, at Microsoft på få år har greid å få 66 prosent andel i det europeiske markedet for nettskylagring, samtidig som at den samlede andelen til de lokale tilbyderne har gått ned fra 26 til 16 prosent. Nextcloud mener at Microsoft i betydelig grad favoriserer egne produkter og tjenester, og at selskapet har en portvokter-posisjon som det utnytter for å vinne andeler i stadig flere sideliggende markeder, noe som ifølge Nextcloud gjør at brukerne trekkes stadig dypere inn i Microsofts økosystem.

Et argument mot dette kan være at Microsoft eventuelt tilbyr funksjonalitet som konkurrentene ikke tilbyr, men Nextcloud hevder at Microsofts mer spesialiserte konkurrenter ikke er i stand til å konkurrere fordi nøkkelen til suksess ikke er et godt produkt, men evne til å ødelegge konkurransen og blokkere tilgangen til markedet.

Som med Internet Explorer

– Dette er tilsvarende det Microsoft gjorde da det drepte konkurransen i nettlesermarkedet ved å stoppe bortimot all nettleserinnovasjon i mer enn et tiår, sier Frank Karlitschek, administrerende direktør og grunnlegger av Nextcloud.

– Kopier produktet til en innovatør, bunt det med ditt eget dominerende produkt, drep virksomheten deres og deretter slutt å innovere. Denne formen for atferd er til skade for forbrukerne, for markedet og selvfølgelig for lokale virksomheter i EU. Samme med andre medlemmer av koalisjonen ber vi konkurransemyndighetene i Europa om å håndheve like konkurransevilkår, gi kundene et fritt valg og gi konkurransen en real mulighet, fortsetter Karlitschek.

Med støtte fra koalisjonen, som har medlemmer som The Document Foundation, Free Software Foundation Europe og mer enn 20 teknologiselskaper, har Nextcloud sendt formelle klager om Microsofts praksis til både EU-kommisjonens direktoratgeneral for konkurranse og det tyske konkurransetilsynet, Bundeskartellamt.