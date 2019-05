Eurovision-sending hacket med falskt angrepsvarsel

Nettsendingen til Israels offentlige kringkastingsselskap ble avbrutt av det som tydet på satellittbilder av arrangørbyen Tel Aviv med grafikk av en røyksøyle for å signalisere et missilangrep.

Varselet sluttet med lyden av flyalarm og en melding på engelsk av det som skulle forestille en israelsk militærperson som advarte om forestående angrep.

– På et tidspunkt var det en overtakelse, tilsynelatende av Hamas, av vår digitale sending, sier kringkastingssjef Eldad Koblenz.

Den vanlige TV-sendingen ble ikke påvirket.

– Jeg er glad for at vi lyktes med å overvinne angrepet på få minutter. Jeg tror det var Israels kjappeste seier over Hamas i historien, sa Koblenz i et intervju med israelsk militærradio.

Landet arrangerer den 64. utgaven av Eurovision Song Contest etter at israelske Netta Barzilai gikk til topps i Portugal i fjor.

KEiiNO er Norges innslag i konkurransen med låten «Spirit in the Sky». Gruppen bestående av Fred Buljo, Alexandra Rotan og Tom Hugo skal i aksjon i torsdagens semifinale.

Det er ventet at 200 millioner vil følge lørdagens finale.

(©NTB)