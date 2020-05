Facebook-forlik med ansatte som utviklet angst og psykiske lidelser

Forliket ved en domstol i California innebærer at Facebook betaler i alt 52 millioner dollar, drøyt en halv milliard norske kroner, til mange tusen nåværende og tidligere moderatorer.

Beløpet dekker 11.250 innleide medarbeidere i USA, som kompensasjon for psykiske lidelser de kan ha pådratt seg i arbeidet med å røkte innhold på den sosiale plattformen, ifølge The Verge.

Drap, tortur og voldtekt

I et søksmål anlagt mot selskapet i 2018, ble det hevdet at de traumatiserte moderatorene daglig ble «bombardert» med tusenvis av videoer, bilder og strømming av hendelser, inkludert seksuelt misbruk av barn, voldtekt, tortur, bestialiteter, halshogginger, selvmord og andre former for drap.

Hver moderator vil motta et minstebeløp på 1.000 dollar, som følge av forliket. De som har fått påvist mentale helseproblemer kan få mer, oppad begrenset til 6.000 dollar. Mest får de med flere samtidige diagnoser, blant annet posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og depresjon.

Facebook skal i tillegg gjøre endringer i verktøy moderatorene benytter i jobbene sine, som er ment å redusere belastningen. Dette er rent tekniske tiltak som å skru av lyd og endre videoinnhold fra farger til svart-hvitt.

Lavtlønnede

Facebook styrket sitt moderatorkorps med mange tusen innleide medarbeidere, særlig i tiden etter USAs presidentvalg i 2016, da de ble kritisert for ikke å fjerne skadelig innhold, skriver The Verge.

Stillingen som moderator later ikke til å være særlig godt betalt. Samme nettsted avslørte i fjor at årslønna for de som ble leid inn fra konsulentselskapet Cognizant kunne ligge på 290.000 kroner.

Forliket dekker moderatorer i de fire amerikanske delstatene California, Arizona, Texas og Florida for perioden 2015 og fram til nå.