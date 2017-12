Facebook lanserer meldingsapp for barn

Facebook vil lansere en versjon av sin meldingsapp Messenger for barn mellom seks og tolv år.

– Det er behov for et chatteprogram som lar barn ta kontakt med personer de elsker, samtidig som foreldrene har den kontrollen de er ute etter, sier Loren Cheng, produktsjef i Facebook.

Appen skal hete Messenger Kids, og ifølge den sosiale mediegiganten skal den være et hjelpemiddel for at barn trygt kan være på internett.

– Mange av oss på Facebook er foreldre selv, og det virker som om vi ikke er de eneste som har innsett at barna våre finner veien til internett tidligere og tidligere, sier Cheng.

Det er usikkert når appen finner veien til det norske markedet. Først skal den testes ut i USA.