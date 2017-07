Facebook-lisensen får Apache til å se rødt -  nekter utviklerne sine å bruke React.js 

Apache bannlyser det populære Javascript-biblioteket React.js fra sine prosjekter. Det melder Chris Mattman i Apache på organisasjonens juridiske forum. React er utviklet og vidlikeholdes av Facebook.

«Ingen nye prosjekter, delprosjekter eller kodebase som enda ikke har brukt Facebooks BSD+patenter (lisensen React.js er gjenstand for, journ anm), kan benytte dem. Med andre ord: Hvis du ikke bruker dem allerede, kan du ikke begynne å bruke dem».

Dersom utviklere allerede benytter seg av Facebooks BSD+patenter, har de et midlertidig unntak frem til 31 august.

React føyes nå til i Apache sin «Category X» - en liste over bannlyst teknologi - sammen med blant annet GNU GPL og Microsoft Limited Public Licence.

Flere tusen utviklere er involvert i Apaches prosjekter. Organisasjonen står blant annet bak populære Hadoop og Presto.

Kontroversiell lisens

Årsaken til reaksjonen er Facebooks bruk av en såkalt patent rider, eller et tillegg til BSD-lisensen. BSD-lisensen i sin rene form benyttes blant annet av Scala og V8, mens versjoner av den benyttes av PHP og Go.

Les lisenstillegget i sin helhet nederst i denne artikkelen.

I Facebooks lisens, også kalt BSD+, legges det ved en klausul som sier at dersom man tar rettslige skritt mot Facebook, sier man fra seg rettighetene til å bruke React.js.

Dette gjelder ikke bare søksmål der React står sentralt, men alle mulige patenter et selskap innehar. Dersom Microsoft saksøker Facebook for å ha kopiert deres VR-teknologi, mister i teorien Microsoft retten til å benytte seg av React.

Deres produkter som allerede benytter React vil med andre ord være lisensstridige - et potensielt juridisk og økonomisk mareritt for et større selskap.

I kjølvannet av kontroversene - som har pågått i flere år - har Facebook laget en egen spørsmål-og-svar-side dedikert til spørsmål om linsensen. Men i denne unngår de å svare direkte på kjernen i problematikken.

Tidligere lisens var enda verre

En tidligere versjon av lisensen kunne bli tolket til at man mistet retten til å bruke React dersom man lagde et produkt som konkurrerte med Facebook, ifølge React-Etc.net.

Da tematikken rundt den gamle React-lisensen kom opp i fjor, sa Rob Eisenberg - en av utviklerne bak Angular 2 - at Microsoft og Google-ansatte ble frarådet å bruke React i sine prosjekter.

I fjor høst - etter at den nye versjon av lisensen var lagt fram - kom det likevel frem at både Microsoft og Apple benytter seg av teknologien, Microsoft tilbyr for eksempel et React UI-bibliotek til SharePoint, mens Apples sider for API-dokumentasjon er bygget ved hjelp av React.

Lisenstillegget i sin helhet

