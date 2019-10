Facebook-sjefen ut mot Warrens plan om å stykke opp selskapet

Mark Zuckerberg lover å kjempe mot demokraten Elizabeth Warrens plan om å dele opp Facebook dersom hun blir president. Warren gir Facebook-sjefen svar.

Warren ønsker å bli president, og hun har sagt at hun vil bryte opp store teknologiselskaper.

– Hvis hun blir valgt til president, vil jeg vedde på at vi får en juridisk kamp, og jeg vil vedde på at vi kommer til å vinne, sier Zuckerberg i et to timer langt lydopptak som teknologinettstedet The Verge har fått tilgang til.

Hvis noen vil prøve seg på å true noe så eksistensielt, må man gå inn i ringen og man må kjempe

– Og vil det fortsatt suge for oss? Ja. Jeg ønsker ikke å reise en stor rettssak mot vår egen regjering. Men se på det slik: Til syvende og sist, hvis noen vil prøve seg på å true noe så eksistensielt, må man gå inn i ringen og man må kjempe, sier Zuckerberg.

Opptaket ble gjort under et av Zuckerbergs ukentlige møter med ansatte. Samtalene er ment å være private, men nå som opptaket fra dette møtet er lekket, er alle velkommen til å høre på det, uttaler han.

Warren har svart på Facebook-sjefens uttalelser og skriver følgende på Twitter:

– Det som virkelig ville «suge» er å ikke få orden på et korrupt system som lar nettgiganter som Facebook drive ulovlig konkurransehemmende virksomhet, tråkke på forbrukerrettigheter, og gjentatte ganger famle med sitt ansvar som skal beskytte vårt demokrati.

Zuckerberg sier også at han ikke planlegger å vitne i andre land der Facebook er under gransking for brudd på personvern og konkurranselovgivning.

– Det gir ingen mening for meg å dra på høringer i hvert eneste land som ønsker at jeg skal stille opp, sier Zuckerberg.

