Facebook skroter faktasjekk av innlegg

Dermed innfører Meta det samme systemet som X har hatt en stund.

Selskapet opplyser tirsdag at det slutter med faktasjekk gjort av utenforstående fordi det mener at slike eksperter også er partiske, og at systemet førte til at for mye innhold ble faktasjekket.

– Vi har sett at denne metoden fungerer på X, der de gir nettsamfunnet makt til å bestemme om innlegg potensielt er villedende og trenger mer kontekst, skriver Metas sjef for globale saker, Joel Kaplan, i et blogginnlegg.

Meta har også planer om å tillate flere ytringer ved å fjerne restriksjoner på enkelte temaer som er del av samfunnsdebatten. I stedet vil det rette mer oppmerksomhet mot det som er langt mer alvorlige overtramp, knyttet til terrorisme, overgrep mot barn og narkotika.

Selskapet mener at systemet de har hatt til nå, er blitt så komplekst at det har gått altfor langt, gjort for mange feil og sensurert for mye innhold.

Metas toppsjef Mark Zuckerberg erkjenner at Donald Trumps valgseier er en av årsakene til endringene.

– Det siste valget føles også som et kulturelt vendepunkt der man igjen prioriterer ytringsfrihet, sier han i en video som er publisert på nettet.