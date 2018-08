Facebook stanser hundrevis av applikasjoner

Applikasjonene er ifølge Facebook stanset på grunn av uklarhet rundt utviklerne og hvordan informasjon som mennesker har valgt å dele, er blitt brukt.

Facebook har kunngjort avgjørelsen i en blogg skrevet av Ime Archibong, som er visepresident for produktpartnerskap.

Applikasjonene skal nå undersøkes nærmere før det besluttes hva som skal gjøres videre.

Facebook har tidligere opplyst at opptil 87 millioner brukene kan ha fått sine personopplysninger samlet inn av det nå nedlagte konsulentselskapet Cambridge Analytica, som anklages for å ha laget brukerrettede politiske kampanjer for å fremme Donald Trumps presidentkandidatur under valget i 2016.