Facebook stenger hundrevis av russisk-tilknyttede sider

Facebook opplyser torsdag at selskapet har tatt grep etter å ha kommet over to store nettverk som har drevet en koordinert virksomhet for å spre desinformasjon og falske nyheter på Facebook og Instagram.

Ifølge Nathaniel Gleicher, Facebooks sjef for datasikkerhet, opererte det ene nettverket i land i Sentral- og Øst-Europa mens det andre var rettet mot Ukraina.

Personene som drev nettverkskontoene, presenterte seg selv som uavhengige nyhetskilder og la blant annet ut innlegg med anti-NATO-innhold og med falske nyheter om ulike protestbevegelser.

Nathaniel Gleicher sier at det ene nettverket besto at 364 sider og kontoer som blant annet kunne knyttes til ansatte i Sputnik, et statlig russisk engelskspråklig nyhetsnettsted.

Sputnik har ikke kommentert saken.