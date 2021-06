Facebook tror vi snart kan styre datamaskiner fra håndleddet

De fleste av oss bruker tastatur, mus og skjerm når vi samhandler med en PC. Dette er et konsept som ble demonstrert i 1968 av Douglas Engelbart, som da var ansatt ved Stanford Research Institute (SRI). I ettertid har demonstrasjonen fått navnet «The Mother of All Demos», for den presenterte også konsepter som grafisk brukergrensesnitt med flere vinduer, hypertekst og sanntids tekstbehandling.