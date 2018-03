Facebook utestenger dataselskap tilknyttet Trumps valgkamp

Ifølge New York Times og britiske Observer stjal selskapet Cambridge Analytica opplysninger fra 50 millioner Facebook-profiler for å utarbeide en programvare som kunne forutsi og påvirke velgernes valg. Resultatene ble solgt til Trumps valgkamp.

Facebook suspenderer også kontoen til selskapets morselskap Strategic Communication Laboratories og kontoene til psykologen Aleksandr Kogan og Christopher Wylie, en canadisk ekspert som samarbeidet med Kogan.

Cambridge Analytica fikk 15 millioner dollar i støtte av milliardæren Robert Mercer, som er en viktig republikansk giver og var støttespiller for Steve Bannon, som ledet selskapet og var en av Trumps viktigste rådgivere til han ble sparket i fjor.

Via app

Sankingen av informasjon foregikk via en app ved navn thisisyourdigitallife. Rundt 270.000 Facebook-brukere ble betalt for å ta personlighetstester via appen og tillate at opplysningene ble brukt i forskning.

Men i virkeligheten ble opplysninger om brukerens Facebook-venner også samlet inn, og til slutt var det opplysninger om 50 millioner mennesker i arkivet, tilsvarende en firedel av USAs potensielle velgere i 2016.

Facebook oppdaget at Kogan overlot data fra appen til Cambridge Analytica i 2015, men har nå konstatert at mye av opplysningene ikke er blitt slettet slik det ble lovet, og suspenderer derfor de aktuelle kontoene.

Selskapet benekter at denne informasjonen har noen som helst tilknytning til Trumps valgkamp.

