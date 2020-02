Facebook utsetter lansering av ny datingapp i EU

Facebook utsetter lanseringen av sin nye datingapp i EU etter å ha blitt inspisert av det irske datatilsynet.

Tjenesten skulle vært lansert torsdag. Etter en inspeksjon av Facebooks europeiske hovedkontor i Irland ble det klart at lanseringen av tjenesten i EU utsettes.

– Det er veldig viktig at lanseringen av Facebook Dating blir gjort på riktig måte. Derfor tar vi oss litt mer tid for å være sikre på at tjenesten er klar for det europeiske markedet, sier Facebook i en pressemelding.

Appen er allerede tilgjengelig i en rekke land, blant annet USA.

