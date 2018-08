Facebook vil la brukerne koble til bankkontoen

Wall Street Journal melder at Facebook har «hatt samtaler» med flere større amerikanske banker. Avisen skriver at selskapet ber bankene om kundenes transaksjonsdata, men en talsperson for Facebook, Elisabeth Diana, har avvist dette overfor Techcrunch.

Diana fortalte til nettstedet at de kun inngår avtaler med banker og kredittkortselskap for å kunne tilby tjenester som kundechat og kontoinformasjon som saldo, kvitteringer og lignende.

Ikke til markedsføring

Hun sa også at det vil være fullstendig «opt-in» – altså at man aktivt må legge det til, i motsetning til å måtte aktivt fjerne det.

– Vi bruker ikke denne informasjonen til annet enn å legge til rette for slike tjenester – ikke for markedsføring eller noe annet. En avgjørende del av disse partnerskapene er å holde folks informasjon trygg og sikker, uttalte hun til TechCrunch.

Flere kritikere mener at Facebook samler inn for mye data og får for stor makt – spesielt etter å ha vist en heller lemfeldig omgang med persondata etter skandalen rundt Cambridge Analytica.

Samarbeider allerede med banker

For investorene ser det imidlertid ut til å være spennende nyheter. Før børsen stengte etter at WSJ slapp nyheten, hadde verdien på aksjene økt med 4,45 prosent.

Det er imidlertid ikke noe nytt for Facebook å ha avtaler med banker og betalingstjenester. Blant annet har nettstedet et samarbeid med Citibank, som i første omgang har latt kunder i Singapore kunne koble til bankkontoene sine for å sjekke saldo, transaksjoner, sjekke kredittkortregninger og annet.

Facebook har også et samarbeid med Paypal, som gir kunder mulighet til å blant annet betale for annonser, donere til innsamlingsaksjoner og betale for spilltjenester. I USA kan også Facebook-brukerne betale penger direkte til hverandre via Messenger ved hjelp av Paypal.