Facebook vil lansere Instagram for barn

Den amerikanske nettavisen Buzzfeed News har fått tak i interne Facebook-notater som tyder på at Facebook jobber med å lansere en versjon av Instagram rettet mot barn under 13 år.

«Vi har identifisert ungdom som et prioritert område for Instagram, og lagt det inn i vår «H1» prioritetsliste», står det i en intern melding fra Instagrams produktdirektør, Vishal Shah, som har blitt delt med Buzzfeed.

I meldingen som ble lagt ut i et meldingsforum for Instagram-ansatte skriver han videre at «Vi skal bygge opp en ny ungdomssatsing for å fokusere på to ting. A: Øke farten på vårt arbeid med sikkerhet og personvern for å sikre en tryggest mulig opplevelse for tenåringer. B: Bygge opp en versjon av Instagram som gjør det trygt for personer under 13 år å ta Instagram i bruk for første gang.»

Instagram-grep for å beskytte unge

Instagram har som de fleste andre sosiale medier i USA en aldersgrense på 13 år for å kunne opprette en profil. Grunnen til at aldersgrensen er satt akkurat der, er den såkalte COPPA-loven (Children's Online Privacy Protection Act) fra 1998 som blant annet har gjort det ulovlig i USA å innhente personlige data fra barn under 13 år uten foreldrenes samtykke.

Ifølge meldingen fra Shah skal prosjektet rapportere til Instagrams toppleder, Adam Mosseri, og ledes av Pavni Diwanji, som ble en del av Facebooks toppledelse sist desember etter at hun meldte overgang fra Google hvor hun hadde ansvaret for produktene som retter seg mot barn - for eksempel Youtube Kids.

Meldingen om en egen barne-Insta kommer bare to dager etter at Instagram gikk offisielt ut i sin egen blogg, og sa at selskapet må gjøre mer for å beskytte sine yngste brukere. Det skjedde etter at selskapet har fått mye kritikk for at tenåringer som bruker Instagram utsettes for mobbing og overgrep.

Bloggposten sier ikke noe om Instagrams planer for dem under 13 år, men avslører at de jobber med AI-verktøy som skal gjøre det mulig å avsløre om barn lyver på alderen. De jobber også med funksjoner som skal beskytte barn over 13 år på Instagram. Blant annet skal det bli vanskeligere for voksne brukere å ta direkte kontakt med ungdom de ikke følger fra før.

At barn lyver på alderen for å kunne opprette en Instagram-konto er sannsynligvis en av grunnene til at Instagram ser en mulighet for å vokse ved å tilpasse seg denne aldersgruppen.

Adam Mosseri bekrefter Instagram-planer

I et intervju med Buzzfeed går Adam Mosseri langt i å bekrefte planene Buzzfeed har fanget opp via den interne Instagram-meldingen. Han medgir at det er utfordrende å verifisere alderen på barn i USA, fordi de færreste får offisielle ID-papirer før de er godt ut i tenårene, og sier at en del av løsningen er å skape en versjon av Instagram for barn og unge, der foreldrene deres har oversikt og kontroll.

Mosseri sier til Buzzfeed at dette er en av de tingene Instagram holder på å utforske nå, men at selskapet fremdeles er kommet kort i produktutviklingen, og ennå ikke har noen detaljert plan for det videre arbeidet.

Dersom en egen barneversjon av Instagram ser dagens lys, er det ikke det første barneproduktet i Facebook-familien. I 2017 lanserte de Messenger Kids, som rettet seg mot barn mellom 6 og 12 år.

Lanseringen første til at en gruppe på rundt 100 advokater sendte en henstilling til Facebook-sjef Mark Zuckerberg, og bad ham legge ned tjenesten. Advokatene viste til forskning som tydet på at omfattende bruk av skjermenheter og sosiale medier kan skade barns helse og utvikling.