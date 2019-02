Facebooks etterlengtede «slett logg»-funksjon kommer senere i år

David Wehner, finansdirektør i Facebook, fortalte CNBC natt til i dag at de endelig vil lansere den etterlengtede «slett logg»-funksjonen, og at den kommer i løpet av inneværende år.

Facebook-gründer og administrerende direktør Mark Zuckerberg kunngjorde den nye funksjonen allerede i mai i fjor. Foto: Noah Berger

Allerede 1. mai i fjor skrev Mark Zuckerberg at denne personvernfunksjonen ville komme til Facebook, og etter denne bloggposten var det forventet at det kun ville ta noen måneder før vi fikk se funksjonen, men slik gikk det ikke.

Funksjonen skal fungere på liknende vis som «slett logg»-verktøyet i nettlesere. Der kan du tømme historikken din og slette alle informasjonskapsler (cookies). På Facebook betyr dette at du skal kunne slette all informasjonen det sosiale nettverket har samlet om deg fra tredjeparts-apper og nettsteder.

Wehner kunne fortelle til de tilstedeværende ved Morgan Stanley Technology, Media og Telecom-konferansen at funksjonen kommer senere i år, men at det vil by på problemer.

– Den nye funksjonen kommer til å gi oss motvind når det gjelder våre muligheter til å treffe de riktige målgruppene med relevante annonser, fortalte Wehner.

Når den nye funksjonen er på plass skal du også få muligheten til å nekte Facebook å samle informasjon om deg i framtiden.

Dersom du velger å benytte deg av den nye personvernfunksjonen vil du fort måtte belage deg på å logge deg inn på nytt hver gang du skal inn på et nettsted, samt å måtte konfigurere innstillinger og den slags på nytt.