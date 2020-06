Facebooks nye prototyp på VR-briller ser ut som solbriller

Facebook eier som mange vet Oculus, et selskap som lager VR-briller primært for spill. Disse – og de fleste andre – brillene for virtuell virkelighet (VR) eller utvidet virkelighet (AR – Augmented Reality) er imidlertid ganske store og klumpete. Nå har en av Facebooks forskningsavdelinger, Facebook Reality Labs, vist frem en prototyp på VR-briller som ser ut som litt store solbriller.

De nye brillene bruker en ny teknologi som kombinerer holografisk optikk og en spesiell teknikk som via polariseringsfiltre gjør noe som kan kalles «optical folding». Det innebærer at man i stedet for å la lyset passere gjennom en tykk, refraktiv linse, bruker en tynn holografisk linse hvor lyset reflekteres frem og tilbake inne i linsen før den når øyet.

Det er denne reflekteringen av lyset frem og tilbake som gjør det mulig å gjøre linsen tynn og plassere skjermpanelet mye nærmere øyet enn det man kan med tradisjonell optikk.

Foto: Facebook Reality Labs

Bedre bildekvalitet

Selve skjermen skal være bare 9 millimeter tykk, og samtidig gi et synsfelt som er sammenlignbart med dagens VR-produkter for forbrukermarkedet. Prototypen kan for øyeblikket bare vise én farge, men når produktet er klart skal det takket være bruk av laserlys for å projisere bildet kunne vise et enda bredere spekter av farger enn dagens VR-briller.

Forskerne har allerede en større prototyp på teknologien med et vesentlig større fargeomfang enn sRGB, og jobber med å få til dette også i de små brillene.

Brille-prototypen (til venstre) viser foreløpig bare én farge, men Facebook har også en større prototyp som kan vise farger. Denne jobber de nå med å få plass til i brillene. Foto: Facebook Reality Labs

Brillene er rundt 9 millimeter tykke. Foto: Facebook Reality Labs

Selv om en prototyp på slike briller er klar nå, understreker Facebook Research at teknologien foreløpig er kun på forskningsstadiet.

I sin rapport går forskerne mer inn på begrensninger og muligheter i teknologien, og diskuterer også områder det bør forskes mer på i fremtiden.

«Såvidt vi vet, viser vårt arbeid det tynneste VR-displayet demonstrert til dags dato, og vi er spente på å se hva fremtiden vil bringe», skriver forskerne.

Foto: Facebook Reality Labs

Teknologien vil bli presentert på Siggraph-konferansen, som vil bli arrangert som en virtuell konferanse i august.