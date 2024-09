Færre bruker mobilen bak rattet

UP la mandag fram en veikantundersøkelse , som tar utgangspunkt i en telling langs norske veier i perioden mars-mai i år.

31.740 sjåfører ble observert. Av disse var det 2,4 prosent som brukte mobiltelefonen på ulovlig vis, hovedsakelig for teksting eller lesing.

Til sammenligning var tallet 3,6 prosent i tilsvarende undersøkelse i 2019, mens tallet var 2,9 prosent i undersøkelsen fra 2022.

I undersøkelsen kommer det fram at mobilbruk bak rattet er høyest blant tungbilførere, altså kjøretøy over 3,5 tonn.

– Som sjåfør er det viktig å ha oppmerksomheten rettet mot trafikken og sørge for at bilbeltet er riktig festet på alle i kjøretøyet. Dette er to enkle og effektive sikkerhetstiltak man alltid skal huske på før og under kjøreturen, sier UP-sjef Knut Smedsrud i en pressemelding.