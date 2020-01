Færre flyreiser, kjøttfri mandag, og tingenes Internett; Slik skal telekom redde verden

For 50. gang arrangeres Verdens økonomiske forum, der klimakrisen nok en gang er et hett tema. Norge svikter på klimamål, men har for første gang fått en bærekraftsminister i Nikolai Astrup (H). Flere og flere selskaper kommer med lovnader om å bli CO2-negative, men hva gjør telekomselskapene i Norge i kampen mot vår tids største utfordring?