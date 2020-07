Faktisk.no: Lars Monsen og NRK misbrukes i bitcoin-svindel

Lars Monsen, Anne Lindmo og navngitte NRK-reportere misbrukes i ny falsk nyhetsartikkel fra bitcoin-svindlere.

Med tittelen «Uventet: Hvorfor frykter alle norske banker Lars Monsen», spres den falske NRK-artikkelen gjennom annonseinnlegg på Facebook og Twitter.

Hovedbildet viser eventyrer Lars Monsen og NRK-programleder Anne Lindmo.

Videre står det: «Nordmenn tjener allerede millioner av kr hjemmefra takket være dette "smutthullet til rikdom" - men er det lovlig?»

Slik ser den falske NRK-artikkelen ut. Den spres via sponsede innlegg på Facebook og Twitter.

I artikkelen står det at Lars Monsen var invitert til det populære NRK-programmet «forrige uke» for å snakke om «hvordan han hadde blitt så rik», og at han da avslørte «en stor hemmelighet».

Hemmeligheten var at han hadde investert i et «automatisk tradingprogram for kryptovaluta som heter Bitcoin Era».

Dette er bare tull.

Historien og artikkelen er én av svært mange lignende falske norske nettartikler som de siste årene har blitt spredt på Facebook og Twitter.

Felles for disse er at de utnytter kjente nordmenn og forfalsker ekte norske nyhetsnettsteder, for å svindle deg. Artiklene lokker folk til å investere i ulike bitcoin-programmer som skal gjøre dem rike på kort tid.

I virkeligheten lures du til å gi fra deg kontoinformasjon slik at svindlerne kan tømme din bankkonto.

Denne siste artikkelen kan ved første øyekast se ut som en helt ekte nettsak fra NRK.no. Logoen, toppmenyen og utformingen er lik den NRK.no bruker. Artikkelforfatterne som oppgis er ekte journalister i NRK, og datomerkingen oppgir at artikkelen ble «Publisert i går kl. 08:26» og «Oppdatert for 5 timer siden».

Men hvis du kontrollerer selve nettadressen i nettleseren din, vil du oppdage at du slett ikke er inne på NRK.no, men på et nettsted som heter «news-biz.online».

Det er et sikkert tegn på at du er i ferd med å bli lurt.

Hvis ikke nettadressen stemmer med nettstedet du tror du besøker, er det all grunn til å være på vakt.

Det er også andre elementer ved den falske artikkelen du lett kan avsløre som usanne. Historien handler om at Lars Monsen var på TV-programmet Lindmo «forrige uke».

På mobiltelefon kan du også enkelt se hvilket domene du er på. Dette er ikke NRK.no.

Går du inn på TV-programmets nettsider hos NRK, vil du raskt se at siste ordinære Lindmo-sending var lørdag 1. mai, etterfulgt av en spesialsending med artisten Torleif Bjella 9. mai, og en «Det beste fra vårens sesong» 29. mai.

Det var altså ingen Lindmo-sending «forrige uke».

Hvis du gjør et Google-søk på Lars Monsen og Lindmo vil første treff avsløre at Monsen var på programmet 13. september i 2019. Spiller du av denne episoden , vil du se at det er dette programmet bildene i den falske artikkelen er hentet fra.

I programmet forteller Lars Monsen om sin nye bok og sitt trøblete forhold til alkohol i ungdommen. Han nevner ikke rikdom eller bitcoin med et ord.

Ser du lenger ned på trefflisten i Google-søket, vises det til en notis hos oss i Faktisk.no med tittelen: «Nei, Stordalen og Monsen har ikke investert i Bitcoin-program».

Det bør også være en klar advarsel. Det er nemlig ikke første gangen Lars Monsen misbrukes på denne måten.

Også i januar ble det spredt en falsk NRK-artikkel om at Monsen var blitt rik på bitcoin. Også da hadde han angivelig gjestet Lindmo. Den gangen lokket svindlerne med noe som het «Bitcoin Code».

Faktisk.no har skrevet flere faktasjekker og artikler om hvordan en rekke norske kjendiser og nettsteder misbrukes av bitcoin-svindlere .

Les artikkelen på Faktisk.no