Faktisk.no: Nei, det er ikke en hemmelig covid-19-sensor i telefonen din

I all hemmelighet har Google og Apple satt inn en Covid-19-sensor i alles telefoner, påstår et slags skremmende kjedebrev som spres i sosiale medier og på e-post.

Flere av tekstene som spres hevder at sporingen er automatisk skrudd på.

Også nettstedet Steigan.no har kommet med en lignende påstand om teknologien fra Apple og Google:

Ikke slå den på fordi du vil bli sporet overalt hvor du går, men når du oppdaterer telefonen, slås appen automatisk på. Bare husk å gå inn igjen og slå den av. Når telefonen blir oppdatert, slås den på automatisk.

I budskapet som spres oppfordres det til å gå inn i innstillingene på telefonen og se at det faktisk er oppført noe som på iPhone heter «Loggføring av covid-19-smittekontakt» og på Android-telefoner som f.eks. Samsung noe som heter «eksponeringsvarsler».

Hva er egentlig dette?

Smittesporing: Finne de du kan ha smittet

Innstillingene på telefonene er knyttet til et helt spesielt samarbeid mellom de to til vanlige harde konkurrentene, Apple og Google.

Selskapene gikk i vinter sammen om å bidra til en teknologi for digital smittesporing som skal fungere på tvers av de aller fleste telefoner. Et sentralt uttalt mål har også vært at systemet skal respektere brukernes personvern samtidig som teknologien bidrar til å stoppe koronasmitten.

I Norge er digital smittesporing kjent som appen Smittestopp fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Appen fikk mye kritikk, og ble til slutt midlertidig stoppet av Datatilsynet fordi den samlet inn for mye personlig informasjon til sentrale servere hos helsemyndighetene. Tilsynet mente at «Smittestopp ikke kan anses som et forholdsmessig inngrep i brukernes grunnleggende personvernrettigheter».

Smittesporing gjøres nå på høygir i mange kommuner over hele Norge, men denne er ikke nødvendigvis digital.

Smittesporing og testing er den viktig del av å håndtere koronaviruspandemien. (foto: Heiko Junge / NTB scanpix)

Slik smittesporing gjøres av kommunene ved at ansatte i helsevesenet kartlegger livene til de som har testet positivt for koronaviruset. Den smittede intervjues om: Hvor har du vært de siste X dagene? Hvem har du vært sammen med? Hvor lenge var du sammen med dem?

Målet med smittesporingen er å finne de personene en smittet kan ha spredd smitten videre til. Man kan da bestille test til disse med en gang, så de kan settes i karantene hvis de er smittet. Da unngår man at de sprer viruset videre.

Digital hjelp

Utfordringen med slik manuell smittesporing er at det tar mye tid og ressurser. I tillegg er det ikke sikkert de smittede husker alt om hvor de har vært og hvem de møtte.

Noen ganger vet du kanskje heller ikke hvem det var du satt litt for tett sammen med i en halvtime på toget, og som du da kan ha risikert å smitte.

Smittestopp ble lansert for digital smittesporing i Norge, men samlet inn informasjon til en sentral base. Det gjør ikke Apple og Googles løsning. (foto: Heiko Junge / NTB scanpix)

Det er her den digitale smittesporingen kommer inn: Ved bruk av sporing av hvilke telefoner som har vært i nærheten av hverandre, kan teknologien hjelpe til med å finne dem som har vært nært nok til å kanskje ha blitt smittet – nærkontakter.

FHIs app Smittestopp gjorde dette ved å samle inn informasjon fra GPS-en og Bluetooth-signaler til en sentral database for analyse.

Løsningen som nå omtales fra Apple og Google lagrer disse dataene bare lokalt på din telefon. Informasjon sendes bare inn til helsemyndigheter når du er bekreftet smittet og du samtykker til slik innsending.

Sporer ingen uten at de selv har bedt om det

Teksten som spres i sosiale medier hevder dette:

Ikke slå den på fordi du vil spores hvor du går, men når du oppdaterer telefonen, slås den automatisk på telefonene våre. Bare husk å gå inn igjen og slå den av.

Dette stemmer ikke.

Teknologien som muliggjør slik smittesporing er nå kommet til de fleste iPhoner og telefoner basert på Android-operativsystemet fra Google (f.eks. Samsung, Huawei, Sony).

Dette skjedde ved oppdateringen av operativsystemet til iPhone i mai, og en oppdatering til Google Play Services i samme måned.

Men dette betyr ikke at det er skrudd på i det skjulte på alle telefonene. Kontaktsporingen må aktivt skrus på av deg som bruker for at den skal gjøre noe. Google og Apple skriver dette i et dokument med ofte stilte spørsmål:

Hver bruker må selv ta et aktivt valg om å skru på teknologien. Den kan også skrus av når som helst av brukeren.

Faktisk.no har også dobbeltsjekket dette på et par telefoner – både av typen iPhone og Android. Innstillingen er avslått så lenge man ikke har gjort noe aktivt for å skru det på.

På spørsmål om hvorfor Steigan.no skriver at sporingen skrus på automatisk uten at forbrukerne har valgt det, svarer Pål Steigan som driver nettstedet at de vil legge inn i artikkelen sin at Google hevder at de ikke skrur på kontaktsporing automatisk.

Slik ser innstillingene ut på en iPhone når teknologien ikke er skrudd på.

Slik fungerer det

Teknologien fra Apple og Google er også laget slik at den bare skal brukes til helseformål, og informasjonen som spores om funksjonen er slått på lagres i første omgang bare på din telefon.

Telefonen sporer heller ikke hvor du har vært – for teknologien bruker ikke GPS eller andre stedssporingstjenester.

Dette skriver Apple og Google:

Dette systemet samler ikke inn stedsdata fra din telefon, og deler ikke identiteten til andre brukere, Google eller Apple. Brukeren kontrollerer alle data den ønsker å dele, og tar selv valget om eventuell deling.

Telefonene som har påslått denne teknologien sporer hvilke andre telefoner de har vært i nærheten av, som også har valgt å bruke løsningen. Dette gjøres ved hjelp av Bluetooth-teknologien.

Telefonen din lytter på Bluetooth etter signaler fra andre telefoner med løsningen påslått som sier «hei, her er jeg» med en anonym ID. Disse anonyme «hei»-signalene skrives så ned i en lokal logg inne i telefonen.

Om teknologien er påslått vil telefonen din også sende ut slike «hei»-signaler. Den anonyme ID-en byttes også med jevne mellomrom for å gjøre ondsinnet analyse vanskeligere. Derfor skriver telefonen din også ned hvilke anonyme-ID-merker den har brukt i en lokal logg.

Ikke tatt i bruk i Norge

Alt dette kan så brukes til digital smittesporing, men bare i samarbeid med lokale helsemyndigheter.

I Norge har ikke Folkehelseinstituttet og de andre helsemyndighetene tatt i bruk den digitale smittesporingsteknologien fra Apple og Google. De har nylig sagt at de fortsatt vurderer om de skal gjøre det for en ny versjon av Smittestopp.

Apple og Google tillater bare at offisielle apper fra helsemyndigheter får snakke med teknologien.

Danmark og Irland har f.eks. lansert apper som bruker denne løsningen.

Da fungerer det slik at når man har fått en verifisert positiv test for koronasmitte kan man logge seg inn i appen med dansk Bank-ID. Så sjekker appen at du faktisk er smittet mot testresultater fra helsesystemene.

Deretter får brukeren valget om å dele digital informasjon for å lette smittesporingen.

Da sendes den lokale loggen over hvilke anonyme ID-er som din telefon har brukt til å sende ut «hei»-meldinger med til et system hos helsemyndighetene. Det sendes ikke inn informasjon om hvem du er, bare at dette er en anonym smittet person.

Denne listen med anonyme «hei»-ID-er deles så med alle de andre i befolkningen som bruker helsemyndighetenes app.

Slik forklarer Apple og Google teknologien selv i en grafikk. (faksimile fra dokumentet Exposure Notification Frequently Asked Questions fra Apple | Google)

Appen til de andre slår så opp i loggen sin over hvilke «hei»-meldinger den har sett, og leter etter mulige nærkontakter som kan ha ført til smitte. Om den finner noen gis det råd om karantene, ta kontakt med helsemyndighetene og mulighet for testing.

I Norge har vi per nå ingen slik app som kan bruke dataene fra systemet til Apple og Google. Dermed vil det egentlig ikke ha noe å si om man skrur på teknologien på telefonen sin nå.

Ikke innført i det skjulte

Flere av tekstene som spres i sosiale medier gir inntrykk av at Google og Apple har installert dette på telefonen din i det skjulte.

«(H)ar blitt satt inn i all hemmelighet i telefon», skriver de blant annet.

Det stemmer ikke.

Det er ingen støtte for en slik beskrivelse i informasjonen Apple og Google delte da de introduserte denne teknologien.

Teknologi-gigantene hadde egne pressekonferanser for journalister over store deler av verden da de kunngjorde planene om en slik løsning.

Faktisk.nos journalist deltok selv på en slik presseorientering da han jobbet for NRK, og skrev om teknologien i april.

Apple og Googles løsning ble også omtalt på NRKbeta (faksimile fra NRKbeta)

Funksjonene ble også presentert i åpne blogginnlegg, pressemeldinger og med egne informasjonssider hos både Google og Apple.

Da funksjonen var ferdig og ble inkludert i oppdateringer til iPhone, skrev blant annet Tek.no om den. Nettstedet er eid av VG og mange av sakene deres presenteres på forsiden av VG.no. Også NRKbeta skrev om løsningen i debatten om personvern rundt digital smittesporing.

Funksjonene har også vært nevnt i f.eks. informasjonen om hva som er med i siste oppdatering av Apples operativsystem for iPhone (iOS):

iOS 13.5 (..) introduserer Exposure Notification API-en for å tilrettelegge for helsemyndighetenes smitteapper for sporing av covid-19.

At teknologien er rullet ut og blir brukt i andre land har også vært omtalt i blant annet Aftenposten, som skrev om forskjellene mellom den danske og den norske løsningen.