Falske bedriftsoppføringer i Google Maps kan føre til store problemer

Tenkt deg at garasjeporten din har gått i stykker. Du søker på internett etter en reparatør, finner et firma som høres kjent ut og kontakter dette. Når reparatøren først kommer, så viser det seg at det dreier seg om en svindler som har opprettet en falsk bedriftsoppføring, med navnet til et annet til et konkurrerende selskap, men med sin egen kontaktinformasjon.

Dette opplevde en eldre kvinne i USA for noen få år siden etter at hun brukte Google da hun lette etter en reparatør.

Den falske reparatøren krevde dobbelt så mye som kvinnen tidligere hadde betalt for en slik reparasjon, han krevde betalingen med kontanter eller en personlig sjekk, og varebilen han brukte var umerket.

Kvinnen nektet å betale. Reparasjonen var så dårlig at den måtte gjøres på nytt av noen andre, men den falske reparatøren kom hjem til kvinnen gjentatte ganger for å kreve inn betalingen. Kvinnen opplevde situasjonen potensielt farlig.

Millioner av falske oppføringer

Det er Wall Street Journal som skriver dette i en artikkel som handler om den store mengden falske bedriftsoppføringer i Google Maps og tilknyttede tjenester, som Min bedrift.

Eksperter på svindelbekjempelse som den amerikanske avisen har vært i kontakt med, mener det til enhver tid er rundt 11 millioner falske bedriftsoppføringer i Google Maps. Typisk er det tjenestetilbydere som elektrikere, rørleggere, flyttebyråer, advokater og bilreparasjon og -tauing som ikke egentlig holder til på det stedet som er oppgitt i kartet. De fleste som søker etter slike tjenester, søker etter en leverandør i nærheten av der de selv holder til, og ofte kan behovet for slike tjenester være nokså akutt.

Skaper vansker for konkurrenter

Andre utnytter som nevnt navnet til konkurrerende selskaper, men oppgir sitt eget telefonnummer.

Et søk etter rørleggere i et område i New York City ga 20 treff. Av disse hadde 13 falske adresseoppføringer, og bare 2 av de 20 tok imot kunder på det stedet som var oppgitt i oppføringen.

For å komme svindlerne i forkjøpet, har enkelte aktører valgt å kjøpe seg en bedre plassering i Google-søket. Men heller ikke dette er risikofritt. En amerikansk skraphandler gjorde dette via en tredjepart, som etter en stund plutselig krevde halvparten av omsetningen til skraphandleren. Om ikke ville annonseforhandleren begrave oppføringen til skraphandleren under oppføringene til hundrevis av falske konkurrenter. Skraphandleren nektet å betale, og forhandleren gjorde alvor av trusselen.

Skraphandleren kunne like godt ha betalt utpresseren, for på grunn av de falske oppføringene har omsetningen hans blitt halvert. Han vurderer nå å legge ned virksomheten, for særlig hjelp fra Google har han ikke fått.

Artikkelen til Wall Street Journal handler om amerikanske tilstander. Den sier ingenting om dette er et problem også i andre land, som i Norge.

Fjerner en god del

Ethan Russell, produktdirektør for Google Maps, er intervjuet i Wall Street Journal-artikkelen. Omtrent da artikkelen ble utgitt, kom han med et blogginnlegg hvor forklarer hvordan Google forsøker å bekjempe falske bedriftsoppføringer i Google Maps.

I innlegget skriver Russel blant annet at selskapet fjernet mer enn 3 millioner falske bedriftsoppføringer fra Google Maps i fjor. De aller fleste ble fjernet før noen bruker hadde fått muligheten til å oppdage dem. Mye gjøres automatisk, men ifølge tar svindlerne hele tiden i bruk nye teknikker for å forsøke å narre Googles systemer.

– Selv om falske bedriftsoppføringer utgjør en liten andel av den totale mengden bedriftsoppføringer på Google, har slike svindlere vært en torn i internettets side i mer enn et tiår. De fantes til og med mens bedriftsoppføringene ble trykket, innbundet og levert på døren din, skriver Russel.

Drøyt en kvart million av oppføringene som ble fjernet i fjor, var blitt rapportert inn av brukere. Google har også et eget skjema for å klage på villedende oppføringer. I tillegg til de brukerne som rapporterer om slikt etter selv å ha blitt rammet av det, er det mange Google Maps-brukere som frivillig bidrar til kvalitetsforbedringer i kartet for sitt nærområde.

Måtte vise videoopptak

Ifølge Wall Street Journal kan også legitime virksomheter oppleve at deres oppføring i Google Maps blir stengt fordi det har vært blitt umulig for Google skille den legitime oppføringen fra de falske.

En personskadeadvokat som er intervjuet av avisen, forteller at han måtte gjøre et videoopptak med mobilen av seg selv på de aktuelle stedene hvor selskapets hans har avdelinger, for at Google Maps-oppføringene til selskapet hans kunne åpnes igjen.