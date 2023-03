Falske oppringninger koster mobilbrukere 625 mrd. kroner

Det viser en rapport fra Juniper Research, ifølge en pressemelding.

Antallet svindelanrop for å lure sluttbrukerne øker sterkt. Det kan for eksempel handle om uautorisert anrop for viderekobling eller forfalskning av anrops-IDen. Og det endelige målet om økonomisk gevinst.

Spår økning til 70 mrd dollar

Til tross for den pågående utviklingen av rammeverk for såkalt «robocalling» eller robotsamtaler, spår rapporten at svindleres evne til å finne nye metoder vil føre til at tapene vil nå 70 milliarder dollar globalt innen 2027.

Nord-Amerika er den regionen som er mest rammet av slike «robosamtaler». Dette fordi dette er en velstående del av verden .

Toppen nådd i Nord-Amerika

Regionen vil trolig stå for over halvparten av tapene som kan tilskrives robocalling i 2023.

Men innen 2025 forventes tapen for første gang å avta i Nord-Amerika, på grunn av den utbredte bruken av rammeverket som kalles STIR/SHAKEN.

Juniper skriver at det nå trengs skreddersydde rammeverk også utenfor Nord-Amerika. Rapporten oppfordrer interessenter som utformer disse til å fokusere på regionspesifikke metoder for svindel.

I tillegg identifiserte rapporten fremvoksende teknologier for merkevareautentisering som nøkkelen i rammeverk for å begrense svindelen, som en løsning på problemet