Fant endelig en løsning for tallet 42. Det tok hele 65 år

Stadig kraftigere datamaskiner gjør det etter hvert mulig å løse matematiske problemer som ingen tidligere har greid å løse.

I 1954 gikk forskere ved University of Cambridge i gang med å finne alle løsningene for den diofantiske ligningen x3+y3+z3=k, for alle heltallsverdiene av k mellom 1 og 100. Dette betyr at også alle verdiene x, y og z må være heltall, enten positive eller negative.

Noen av disse er enkle å løse. K=29, for eksempel, kan skrives som 33+13+13=29. Andre er mye vanskeligere og innebærer svært store tall for verdiene av x, y og z. Likevel, gjennom årene som har gått siden 1954, har matematikere greid å finne løsningen på samtlige av tallene mellom 1 og 100, bortsett fra tallet som også er svaret på «spørsmålet om livet, universet og alt mulig», nemlig 42, kjent fra boken «Haikerens guide til galaksen».

Nå er løsningen funnet.

To tall gjensto

Ved inngangen av 2019 var også løsningen for k=33 uløst, men professor Andrew Booker ved University of Bristol klarte å løse dette tidligere i år ved å la universitetets superdatamaskin jobbe med saken i noen uker.

Dermed gjenstod bare k=42. Denne nøtten var langt større, så Booker henvendte seg til professor Andrew Sutherland ved MIT, som skal ha mye erfaring med massivt parallelle beregninger. Han sikret også tilgang til en distribuert datamaskin av de sjeldne, Charity Engine, som utnytter den ledige kapasiteten til mer enn en halv million PC-er rundt omkring i verden.

Etter mer enn én million timer med beregninger så greide datamaskinen å finne løsningen:

x = -80538738812075974, y = 80435758145817515, z = 12602123297335631

Digi.no har tastet inn regnestykket i en håndfull «kalkulatorer». I Windows 10-kalkulatoren, Python og Wolfram|Alpha får vi riktig svar. Men ifølge Google og Excel er derimot svaret et kjempestort tall. Forhåpentligvis er det vi og ikke disse regneverktøyene som har gjort noe feil.

Kunne ha tatt nye hundrevis av år

– Jeg er lettet. I dette gamet er det umulig å være sikker på at jeg finner noe. Det er som å forsøke å forutsi jordskjelv, ved at vi bare har grove sannsynligheter å gå etter, sier Booker i en pressemelding.

– Så det kan være at vi finner det vi leter etter innen noen måneder med søking, eller det kan være at løsningen ikke blir funnet før i et annet århundre, fortsetter han.

En vitenskapelig artikkel om forskningen, riktignok for tallet 33, er tilgjengelig på denne siden. Videoen nedenfor er fra 2015 og beskriver problemet.