Som digi.no omtalte i fjor høst, tilbyr det norske oppstartsselskapet Secure Practice en løsning som skal gjøre det enklere og morsommere for IT-brukere å finne ut om eposten deres er skadelig og ondsinnet. Løsningen kalles for MailRisk og tar blant annet i bruk et element av gamification for å gjøre sikkerhetsopplevelsen mer positiv.