Får kjeft for å ikke tilby reparasjon og vedlikehold: – Nå kommer dette for fullt, svarer Elkjøp Miljøvernorganisasjon savner en større satsing på reparasjon og vedlikehold av elektronikk, og mener bransjen i mye større grad må endre sin forretningsmodell. – Langsiktig prosess, men vi akselererer dette nå, svarer Elkjøp.

– Elektronisk avfall er et av de største problemene for miljøet. Vi er den suverent største aktøren i Norden, og det vi gjør er det som får størst betydning for bransjen, sier Elkjøp-sjef Erik Sønsterud. Foto: Elkjøp