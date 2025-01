Dette opplyser Datatilsynet på sin hjemmeside. Tillatelsen gjelder for både hjemme- og bortekamper.

Erkerivalen Brøndby har i flere år hatt lov til å bruke ansiktsgjenkjenning, og FCK søkte til det danske datatilsynet om en lignende tillatelse tilbake i april 2024.

– FC København har i løpet av 2023/2024 investert i den nødvendige teknologien for bruk av ansiktsgjenkjenning. Dette skyldes et ønske om å legge til enda et verktøy til tiltakene som skal opprettholde ro og orden på stadion, skriver FCK på sin hjemmeside.

Klubben skriver at de vil innføre systemet gradvis. Det vil skje allerede fra første kamp i vårsesongen, mens de regner med at det vil være fullt innført ved sesongstart 2025/26.

Så sent som på onsdag ble FCK straffet på grunn av dårlig supporteroppførsel under conferenceligakampen borte mot Rapid Wien før jul. Der ble det tent store mengder pyroteknikk på stadion.

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) ga FCK en bot på 40.000 euro (466.000 kroner). I tillegg forbød de FCK-fans på tribunene til neste bortekamp i turneringen mot tyske Heidenheim.

FCK har samtidig fått en betinget straff på to år, som utløses hvis lignende tilfeller skjer.

For den danske justisministeren Peter Hummelgaard er det gode nyheter at FCK nå har fått tillatelse fra Datatilsynet til bruk av ansiktsgjenkjenning. Han vil jobbe for at det både utvides til flere klubber og stadioner, og at klubbene dermed får enda bedre mulighet til å stoppe voldelige fans.

– Jeg sitter for tiden og jobber med en hel katalog av ytterligere tiltak etter situasjonen som jeg synes var eskalerende (FCK – Brøndby-kampen i september i fjor), sier Hummelgaard til danske TV 2 Sport.