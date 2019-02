Fem kameraer på baksiden: Ny Nokia-toppmodell skal ta kameramobiler til et nytt nivå

BARCELONA (DIGI.NO): På en pressekonferanse i forbindelse med den store mobilmessen MWC i Barcelona, lanserte HMD en ny Nokia-toppmodell – Nokia 9 Pureview. Det spesielle med denne telefonen er at den er utstyrt med hele fem (!) kameraer på baksiden.

Nokia 9 Pureview. Foto: Kurt Lekanger, digi.no

Det er lenge siden de første «ryktebildene» av denne telefonen dukket opp, og mange var nok ikke sikker på om de var ekte eller ikke. For det ser unektelig ganske sprøtt ut med tilsammen sju rundinger på baksiden – hvorav fem er kameraer.

De fem kameraene har alle 12 megapiksel sensorer og f/1.8-linser. Her er det altså ikke egne kameraer for telefoto og vidvinkel, som på noen av konkurrentene. Tre av kameraene er monokrome kameraer, de to øvrige er fargekameraer.

Alle bildene du tar med telefonen er i HDR – altså med økt dynamisk omfang, slik at du får med detaljer i både de mørke og lyse områdene. Når du tar et bilde vil alle de fem kameraene ta et bilde hver og sette det sammen til et 12 megapiksel bilde.

Det er temmelig mye prosessering som må til når data fra fem sensorer skal kombineres og behandles, og Nokia 9 Pureview tar derfor i bruk både en dedikert bildeprosessor i Qualcomm Snapdragon-plattformen, samt GPU og CPU.

Det er mulig å lagre bildene i RAW-format, slik at du har bedre muligheter til å gjøre justeringer i bildet etter at bildet er tatt.

Juster dybdeskarphet etter at bildet er tatt

En av de tilsynelatende nyttigste funksjonene, er muligheten til å justere dybdeskarpheten i bildet i ettertid. Dette er noe vi har satt mange ganger før, men med denne kamerariggen har vi grunn til å tro at det kan fungere veldig godt.

Produktsjef Jujo Sarvikas i HMD – selskapet som eier Nokia-merkevaren for mobiltelefoner nå – fortalte at de gjennom et samarbeid med Google har fått lagt inn mulighet for endring av dybdeskarpheten direkte i Google Photos-appen. Gjennom et samarbeid med Adobe er det også mulig å redigere RAW-bildene i Adobe Photoshop Lightroom på telefonen.

Mange var interessert i å "klå på" Nokia 9 Pureview. Foto: Kurt Lekanger, digi.no

Skjermen er 5,99 tommer stor og har en oppløsning på 2880 x 1440 punkter, og er beskyttet av Corning Gorilla Glass 5. Fingeravtrykksleseren sitter under glasset, og det er også mulighet for å låse opp telefonen med ansiktsgjenkjenning.

Telefonen er vanntett. Av øvrige spesifikasjoner nevner vi at den er utstyrt med en Snapdragon 845-brikke – altså ikke den nye 855-brikken som er underveis nå. Telefonen har 6 GB RAM og 128 GB lagringsplass. Frontkameraet er på 20 megapiksler.

Forhåndssalg av telefonen starter allerede mandag den 25. februar, og prisen vil ligge på 6490 kroner inkl. mva.

