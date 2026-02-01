Fem «lifehacks» for teknologiprodukter – som ikke fungerer

De sirkulerer i sosiale medier, dukker opp igjen i kommentarfelt og deles videre av velmenende venner. Enkle løsninger på komplekse problemer – som gjentas til de faktisk føles sanne. Teknologinettstedet BGR går gjennom noen seiglivede virale teknikkmyter som ikke fungerer.

Tannkrem mot sprukne skjermer

Uhellet er ute, og mobilskjermen er sprukket. Frem med tannkremen.

En av de mest seiglivede mytene er at tannkrem kan fikse en sprukket mobilskjerm. Tanken bygger på at tannkrem kan polere bort riper på gamle CD-plater. Men moderne mobilskjermer består av flere lag med følsomme sensorer og overflatebehandlinger. Tannkrem kan i stedet skade disse lagene og trenge inn i sprekkene – uten å reparere glasset.

Ris redder våte telefoner

Når mobilen havner i vann, legger mange den i en pose med ris. Ris absorberer riktignok fukt, men bare på overflaten og over lang tid. Vannet som har trengt lenger inn, rekker å få kretsene til å ruste før risen gjør noen nytte.

Apple har selv sagt: «Ikke legg Iphonen din i en pose med ris. Det kan føre til at små riskorn skader mobilen.»

I stedet anbefaler selskapet å forsiktig slå telefonen mot hånden med ladeporten ned for å få ut væsken, og deretter la den lufttørke i opptil 24 timer.

Mange moderne mobiltelefoner er IP-klassifiserte og tåler korte dypp – ofte holder det å tørke av og la dem lufttørke.

Last ned mer minne (RAM)

Det har blitt litt av en intern spøk blant IT-folk: Ideen om å laste ned mer RAM. RAM er en fysisk komponent i datamaskinen – det kan ikke lastes ned. Likevel finnes det nettsteder som hevder det motsatte. Noen er rene spøker, andre installerer skadelig programvare på maskinen.

Universelle opplåsingskoder

Blant annet i videoer på Youtube sirkulerer påstander om hemmelige koder som kan låse opp hvilken som helst telefon.

Kodene som spres, viser bare teknisk informasjon om telefonen. De kan ikke låse opp skjermlåsen – den håndteres av en egen sikkerhetsbrikke. Enkelte koder kan imidlertid tilbakestille telefonen til fabrikkinnstillinger, men da slettes all data.

Inkognitomodus gir lavere priser

Mange tror at inkognitomodus i nettleseren gir billigere flyreiser og hotell.

Tanken er at nettstedene ikke kan se tidligere søk og derfor ikke øker prisene. Men prisene styres av algoritmer basert på tilbud, etterspørsel og tidspunkt – ikke nettleserhistorikken din.

Inkognitomodus skjuler aktiviteten din for andre som bruker samme enhet – men ikke for nettstedene du besøker. De ser fortsatt IP-adressen din og omtrent hvor du befinner deg. For å skjule det trengs en VPN.

Neste gang du får et teknologitips som høres for enkelt ut til å være sant – dobbeltsjekk før du prøver det.

