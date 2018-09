Fengslet russer er IT-rådgiver i Dumaen

Mannen er seniorrådgiver i departementet for informasjonsteknologi i Det russiske føderasjonsrådet i den russiske Dumaen, får Aftenposten bekreftet.

I kraft av sin stilling har mannen vært med i et nettverk av datasjefer og spesialister ved de europeiske parlamentene gjennom The European Center for Parlamentary Research and Documentation (ECPRD).

Det var ECPRD som arrangerte seminaret i kinosalen i femte etasje i stortingsbygningen torsdag og fredag i forrige uke. Der skal mannen ifølge Stortinget skal ha hatt en «mistenkelig atferd» som igjen førte til at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ble kontaktet.

PST pågrep 51-åringen på Oslo lufthavn Gardermoen fredag kveld. Lørdag ble han varetektsfengslet i to uker med brev- og besøkskontroll av Oslo tingrett, siktet for etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter.

NTB vet at det var skiltet til ulike steder i Stortinget for seminardeltakerne. Ifølge Aftenposten ble lunsjen spist i Eidsvollsgalleriet i tredje etasje, rett ved kontorene til presidentskapet, vandrehallen og stortingssalen.

Det skal også ha blitt gjennomført en omvisning for seminardeltakerne i stortingssalen. Etter det NTB forstår, skal mannen blant annet ha vist inngående interesse for overvåkingskameraene inne på Stortinget. Ifølge TV 2 skal mannen også ha blitt observert på områder av Stortinget der han ikke hadde noe å gjøre.

Mannens advokat sier at russeren stiller seg uforstående til siktelsen, og at det hele beror på en misforståelse.

Stenger printere

Stortinget har stengt printere etter seminaret der en etterretningssiktet russisk statsborger deltok.

Flere printere er tatt ut av drift og fått påklistret lapper med beskjeden «Må ikke brukes», skriver VG.

Ifølge avisen skal de stengte printerne erstattes med nye og ikke brukes før de er erstattet. Avisen har funnet ni printere som er stengt.

Printernekten er et av de forebyggende tiltakene Stortinget har innført etter seminaret torsdag og fredag i forrige uke der en russisk deltaker skal ha oppført seg så mistenkelig at Stortinget varslet Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Mannen ble lørdag varetektsfengslet i to uker, siktet for etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter.

Lederen av seksjon for presse og samfunnskontakt på Stortinget, Jorunn Nilsen, bekrefter i en SMS til Dagbladet at gjennomgang av printere er et av de forebyggende tiltakene som nå gjennomføres.