Fersk EU-dom: Domstoler i EU kan tvinge Facebook til å fjerne støtende innhold globalt

Europeiske domstoler kan beordre sosiale medier som Facebook til å fjerne støtende innhold globalt, har EU-domstolen besluttet.

Domstoler i europeiske land kan dermed beordre Facebook både til å fjerne en spesifikk støtende kommentar fra én bruker, men også lignende kommentarer fra andre brukere.

Domstolene kan også beordre Facebook og andre sosiale medier til å fjerne kommentarene fra sine sider for brukere over hele verden.

– Dette er en historisk seier for å beskytte personlige rettigheter mot internettgiganter, sier den østerrikske politikeren Eva Glawischnig-Piesczek.

Hun gikk til sak mot Facebook etter at hun hadde bedt dem om å fjerne en nedsettende kommentar om henne. Kommentaren ble blokkert slik at brukere i Østerrike ikke kunne se den, men Glawischnig-Piesczek ba om at blokkeringen også måtte gjelde globalt.

Høyesterett i Østerrike sendte saken videre til EU-domstolen for å få hjelp til å tolke lovverket i EU.

Saken skal nå tilbake til den østerrikske høyesteretten, som skal avgi sin dom. Den vil ta med EU-domstolens kjennelse i sin vurdering.