Digitalisering er på topp hos norsk oljebransje. Her er fem barrierer for fremtiden

En helt fersk rapport fra DNV GL viser at norske aktører leder an i utviklingen for digitalisering som verktøy for økt lønnsomhet.

Rapporten – Short Term Agility, Long Term Resilience – viser en helt annen utvikling enn hva fjorårets rapport viste. For mens norsk oljebransje i fjor var mindre opptatt av digitalisering enn det globale snittet i petroleumsbransjen, ser det nå ut til at Norge har inntatt en annen posisjon.

Mens 52 prosent av de norske olje- og gassrelaterte selskapene i undersøkelsen mener at digitalisering er viktig, mener kun 39 prosent det samme globalt.