Ferske tall fra Medietilsynet: — Mange nordmenn vet ikke hvem som har tilgang til det de legger ut

Tre av fire er usikre på reglene knyttet til opphavsrett og bildedeling på Facebook. Mange eldre vet ikke hvem som kan se det de legger ut på sosiale medier, mens unge under 30 sliter med å endre selvangivelsen.

Dette viser en fersk undersøkelse fra Medietilsynet.

Undersøkelsen tar blant annet for seg kunnskap om digitale verktøy, publisering av bilder, ulovlige ytringer og ulovlig reklame, med formål om å kartlegge nordmenns kritiske medieforståelse over tid.

Opphavsrett

Det er ifølge Medietilsynet et tankekors at så mange mangler kunnskap om bildebruk på Norges største sosiale medier-plattform.

Spørsmål: «Du har en Facebook-side hvor du publiserer et bilde du finner på internett. Med din kunnskap om opphavsrett, hvor sikker er du på at du har lov til å publisere dette bildet?» Illustrasjon: Medietilsynet

Tre av fire nordmenn (76 prosent) svarer i undersøkelsen at de er usikre på reglene for opphavsrett og bildedeling på Facebook. De færreste vet om det er lov å publisere tilfeldige bilder de finner på nett på egen Facebook-side.

Når du skal publisere eller dele bilder eller film må du forholde deg både til personopplysningsloven og åndsverkloven. Det betyr at du dersom du har tatt et bilde du ønsker å publisere, må du spørre dem som er på bildet om det er greit, fastslår direktør Mari Velsand i Medietilsynet i en pressemelding.

– Før du publiserer et bilde du finner på nett må fotografen eller bildebyrået forespørres. Du har også selv et ansvar for å vurdere om det er etisk riktig å videreformidle bildene eller filmene du ønsker å publisere, sier hun.

Eldre vet ikke hvem som kan se det de legger ut

Undersøkelsen kartlegger også nordmenns vurdering av egen evne til å løse ulike oppgaver på nett.

Blant de spurte svarer én av fire (38 prosent) at de ikke klarer å hjelpe en venn med å endre brukerinnstillingene på Facebook. Blant de over 60 år gjelder dette enda flere hele sju av ti (71 prosent).

– Vi vet at folk deler mye fra livet sitt via sosiale medier, men det er nok mange som ikke er bevisste på om de har åpen eller lukket profil eller hvem som har tilgang til det de legger ut. Det kan være lurt å gjøre seg kjent med personverninnstillingene og ha et bevisst forhold til eget personvern på nett, sier Velsan.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Spørsmål: «En venn trenger hjelp med å gjøre noen av oppgavene under. Hvilke av oppgavene kunne du ha hjulpet til med?» Illustrasjon: Medietilsynet

Unge sliter med selvangivelsen

Selv om unge stort sett har god digital kunnskap, finnes det ifølge undersøkelsen også tjenester de er mer usikre på. Blant de under 30 år oppgir over halvparten (54 prosent) at de ikke kunne hjulpet en venn med å endre selvangivelsen på nett, mot 33 prosent for de over 60 år.

Uavhengig av alder mener 36 prosent av befolkningen at de ikke klarer å hjelpe en venn med å endre selvangivelsen.

Flere resultater fra undersøkelsen:

• Tre av fire er usikre på reglene knyttet til bildedeling og opphavsrett.

• 62 prosent sier de kan hjelpe en venn med å endre personverninnstillinger på Facebook. Det er langt flere under 30 år (86 prosent) som oppgir å klare dette enn blant dem over 60 år (29 prosent).

• 64 prosent oppgir at de klarer å hjelpe en venn med å endre selvangivelsen via internett. Blant dem under 30 år oppgir 54 prosent at de ikke kunne hjulpet en venn med dette.

• 47 prosent oppgir at de ikke kan hjelpe en venn med å overføre informasjon fra gammel til ny smarttelefon.

Undersøkelsen er basert på 1.363 intervjuer av nordmenn over 15 år i perioden 5.-18. mars i år.