Smittestoppappen er nå klaget inn til Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA) fordi Folkehelseinstituttet (FHI) ikke har hatt utviklingen ute på anbud. Totalbudsjettet for 2020 er på 45 millioner kroner, og FHI kan vente seg et heftig gebyr om klagen går igjennom.