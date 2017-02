Fiberkabel fra Kirkenes skal forbinde Asia med Europa

Nå planlegges det enda en fiberkabelutbygging som kan sørge for at Norge blir attraktivt for de største IT-gigantene i verden. De trenger nemlig sårt å utvide datahallkapasiteten, og behovet bare øker og øker.

Planene har det finske samferdselsdepartementet stått i spissen for, med tidligere statsminister Paavo Lipponen som en av de største pådriverene.

Norge skal i møter om kabelen

– For å få prosjektet til å ta av må det internasjonalt samarbeid til, i hvert fall mellom Russland, Kina, Japan, Norge og relevante EU-land, skriver forfatterne av Arctic Connect-rapporten.