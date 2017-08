Fikk bilvaskautomat til å angripe bil

Det er sjelden kyberangrep kan føre til fysisk skade på mennesker og gjenstander, men under Black Hat-konferansen i Las Vegas i forrige uke demonstrerte to sikkerhetsforskere – Whitescope-grunnlegger Billy Rios og Jonathan Butts, som er formann for Working Group on Critical Infrastructure Protection hos International Federation for Information Processing – nettopp en slik mulighet, muligens også med bilvaskmaskiner som er installert i Norge.

Ifølge Bleeping Computer skal sikkehetsforskerne allerede i 2015 ha oppdaget at en rekke bilvaskmaskiner ikke bare er utstyrt med en webserver og er knyttet til internett, men at det er mulig å omgå autentiseringsmekanismene til webserveren og dermed få tilgang til kontrollpanelet til automaten. Men i mange er autentiseringsomgåelsen ikke engang nødvendig, da eierne av automatene ofte lar være å bytte ut standardpassordet som er «12345». Dessuten sendes brukernavn og passord via ukrypterte forbindelser (HTTP).