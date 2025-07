Fikk kritikk for nye vilkår – WeTransfer avviser KI-trening på brukernes filer

Den populære filoverføringstjenesten WeTransfer avviser nå at de bruker brukernes filer til å trene kunstig intelligens, melder BBC.

– Vi bruker verken maskinlæring eller noen form for kunstig intelligens til å behandle innhold som deles via WeTransfer, og vi selger heller ikke innhold eller data til tredjeparter, sier en talsperson for WeTransfer.

Uttalelsen kommer etter at brukere har kritisert tjenesten for uklare formuleringer i de oppdaterte brukervilkårene.

Der het det tidligere at WeTransfer kunne bruke innhold til flere formål, «inkludert for å forbedre ytelsen til maskinlæringsmodeller som forbedrer vår prosess for innholdsmoderering».

Denne formuleringen er nå fjernet.

Ifølge selskapet selv er vilkårene oppdatert for å fjerne enhver tvil om hvordan brukernes data håndteres.

Artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.