Fikk plass til et helt dataspill i en Twitter-melding

Selv om Twitter i fjor økte maksimallengden på meldingene fra 140 til 280 tegn, er det fortsatt temmelig begrenset hvor mye man kan skrive inn i en slik melding.

Men i blant er det noen som greier utnytte plassen ekstra godt. Alok Menghrajani, en sikkerhetsingeniør bosatt i USA, publiserte nylig en twittermelding som inneholder et helt dataspill. Riktignok bare Nibbles, en enkel versjon av spillet Snake, men det likevel svært imponerende å til dette med 280 tegn.

perl -E 'say"A"x46422,"BDRDAwMQFFTCBUT1JJVE8gU1BFQ0lGSUNBVElPTg","A"x54,"Ew","A"x2634,"/0NEMDAxAQ","A"x2721,"BAAAAYQ","A"x30,"SVVVqogAAAAAAAEAF","A"x2676,"LMBaACgB76gfbgTAM0Qv8D4uYAI86qqgcc+AXP45GA8SHIRPFB3DTeYSEhyBSwCa8CwicMB3rSGtkDNFSYwJHvc68MA","VapVqlWq"x330'|base64 -D>cd.iso — alokmenghrajani (@alokmenghrajani) 15. juni 2018

Koden over, som er delvis skrevet i språket Perl, lager en CDROM-avbildning som både fysiske og virtuelle pc-er kan bruke som oppstartsenhet. Spillet starter da så godt som umiddelbart. Slangen kan styres med piltastene.

Slik gjør du det

For å lage avbildningen, måte man kopiere kommandoen i twittermeldinger og lime det inn i for en Linux-kommandolinje eller tilsvarende. Da opprettes filen cd.iso, som kan brennes til en CDROM eller brukes som direkte som oppstartsdisk for en virtuell pc, for eksempel i Oracle Virtualbox. Mange pc-er mangler jo optisk drev i dag.

I noen tilfeller kan det være nødvendig å bytte ut «-D»-argumentet til base64 med «-d» for å få kommandorekken i twittermeldingen til å fungere.

Hvordan det hele fungerer, har Menghrajani forklart i et eget blogginnlegg. Det meste handler om innholdet i ulike sektorer i CDROM-ens «boot record». Selve spillet er skrevet i assembler. Den opprinnelige versjonen ble kalt «Nibbles by Altair/ODDS entertainment» og var på 48 bytes, men Menghrajani har gjort noen endringer i spillet. Blant annet krever det ikke lenger å bli kjørt i DOS.

Også tidligere

Nå skal det sies at dette er ikke første gang Menghrajani har gjort noe sånt. I 2015 fikk han plass til en tilsvarende diskettavbildning i en twittermelding. Den gang var maksimalstørrelsen til meldingene 140 tegn. Spillet er det samme, men koden for å starte det hele er selvfølgelig en annen for disketter enn for CDROM-er.

I går kom Menghrajani med enda en litt artig twittermelding bestående av kode. Men denne er enklere å teste for de fleste.

Alt man må gjøre er å lime koden over inn i adressefeltet til nettleseren, på samme måte som det skulle ha vært en vanlig nettadresse (URL). Da vil nettleseren spille en kjent melodi. Noen greier kanskje å gjette hvilken bare ved å se på tallverdiene til variabelen i. Dette er tonene som blir avspilt.

