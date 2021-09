Fildelingstjenester bekymrer sju av ti IT-ansvarlige

Sju av ti IT-ledere er bekymret for at det oppstår feil når selskapets ansatte bruker fildelingstjenester som SharePoint og OneDrive.

Det skriver Computerworld basert på en undersøkelse fra IT -sikkerhetsselskapet Barracuda Networks, som har spurt 1828 IT-ledere om bekymringen.

73 prosent deler bekymringen for feil.

– Plattformer som SharePoint og OneDrive har gjort samarbeidet enklere, men jo mer vi deler, jo mer sannsynlig er det at selskaper mister kontrollen og oversikten over hvordan sensitive data lagres, hvem som har tilgang til dem og hvordan de er beskyttet, sier Peter Gustafsson, som er nordisk direktør for Barracuda Networks.

Ifølge Gustafsson bør selskaper fokusere på sikkerhetskopiering og på å lære opp de ansatte i hvordan de deler og lagrer filer riktig og at de ofte skanner fildelingstjenestene.

En av konsekvensene av å gjøre feil, er at man ikke overholder GDPR.

Denne artikkelen ble først publisert på Version 2.