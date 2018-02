Finanstilsynet advarer mot kryptovaluta

Finanstilsynet advarer forbrukere mot å kjøpe kryptovaluta, og kaller det svært risikable og spekulative produkter, som gir stor risiko for tap.

Kryptovaluta er ikke regulert og blir omsatt på uregulerte markedsplasser. Valutaen vurderes som uegnet for langsiktig sparing for de fleste forbrukere, opplyser Finanstilsynet mandag.

De slutter seg dermed til de europeiske finanstilsynsmyndighetene som samme dag publiserte en felles advarsel mot den høye risikoen knyttet til å kjøpe og eie kryptovaluta som Bitcoin, Ether og Ripple.

Advarselen gjelder også finansielle instrumenter som gir eksponering mot kryptovaluta.

Finanstilsynet viser til at prisen på slik kryptovaluta har vært svært ujevn den siste tiden. Prisen på Bitcoin har for eksempel steget fra om lag 1.000 euro i januar 2017 til en topp på over 16.000 euro i desember.

Valutaen falt deretter med nesten 70 prosent – til 5.000 euro tidlig i februar 2018. Prisen har i det siste økt, og blir nå handlet for om lag 7.000 euro.