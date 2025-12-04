Finanstilsynet frykter KI-boble

KI-selskaper har steget kraftig på børsene, samtidig som markedet er urolige for at man kan være inne i en boble. Det kan gi brått fall, advarer Finanstilsynet.

– Aksjeindekser har steget til nye rekordnoteringer, mye på grunn av kursutviklingen for selskaper innen teknologi og særlig kunstig intelligens. Høy verdsetting av aksjer og andre formuesobjekter, samt generelt lave risikopremier, gir risiko for brå og store priskorreksjoner, skriver Finanstilsynet i en pressemelding torsdag.

Den kommer i forbindelse med fremleggelsen av rapporten Finansielt utsyn, der tilsynet to ganger i året kommer med sine vurderinger av stabiliteten i det norske finansielle systemet.

Finanstilsynet skriver i rapporten at det er «betydelig usikkerhet i markedene om verdsettingen av disse selskapene er for høy og om vi kan være inne i en såkalt KI-boble».