Finland: Russland trolig bak forstyrring av GPS-signal under Trident Juncture

Barents Observer skrev i begynnelsen av november at passasjerfly i Finnmark hadde opplevd tap av GPS-signaler. Det skjedde samtidig som NATO har avholdt øvelsen Trident Juncture.

Den siste tiden har også fly nord i Finland opplevd ustabile GPS-signaler.

Finlands statsminister Juha Sipilä sa søndag til allmennkringkasteren YLE at det trolig er Russland som står bak jammingen av GPS-signalene.

– Teknologisk sett er det relativt lett å forstyrre et radiosignal, og det er mulig Russland sto bak, sier Sipilä.

Russiske militærøvelser

Samtidig som Trident Juncture har pågått, har Russland holdt militærøvelser langs norskekysten. Norske luftfartsmyndigheter har bekreftet overfor Barents Observer at de ser GPS-forstyrrelsene i tilknytning til Russlands øvelser.

Selv om Trident Juncture for det meste har pågått sør i Norge, skriver nettavisen at fly som har deltatt i øvelsen, også har brukt flyplassene i Bodø, på Andøya og i Rovaniemi i Finland.

Har kompetansen

Statsminister Juha Sipilä er klar på at Russland har kompetansen som skal til for å gjennomføre forstyrrelser av GPS-signalene.

– Dette er en melding til alle som deltar i militærøvelsen, sier statsministeren.

Finland er ikke medlem an NATO, men har likevel deltatt i Trident Juncture, noe som er blitt tolket som at landet knytter seg tettere til forsvarsalliansen. Russiske myndigheter har tidligere advart Finland om at de vil reagere dersom landet blir medlem av NATO.