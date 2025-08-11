Kaptein og to offiserer tiltalt etter kabelbrudd i Østersjøen i 2024

– Indikasjoner tyder på at et tankskip har forårsaket betydelig skade på kritisk infrastruktur i Finskebukta i desember 2024, skriver den finske riksadvokaten i en uttalelse.

Ifølge påtalemyndigheten skal tankskipet ha dratt ankeret over en strekning på rundt 90 kilometer, noe som resulterte i at fem undervannskabler ble kuttet. Kablene er viktige for kommunikasjon og dataoverføring i regionen.

De tiltalte nekter for å ha begått lovbruddene og mener Finland mangler jurisdiksjon i saken ettersom kablene ble skadet utenfor finsk territorialfarvann.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Nå endres spillereglene: Ta styring før myndighetene griper inn

De tre tiltalte er mistenkt for grovt skadeverk og grov forstyrrelse av kommunikasjon. Skadene på undervannskablene er omfattende, og kostnadene er betydelige.

– Eierne av kablene har lidd et tap på minst 60 millioner euro, eller rundt 680 millioner norske kroner, bare i umiddelbare reparasjonskostnader, opplyser den finske påtalemyndigheten.

Kablene som ble skadet, er viktige for kommunikasjon og dataoverføring i regionen. Hendelsen vekket bekymring for sikkerheten til undervannsinfrastruktur i Østersjøen.

Finske myndigheter samarbeider nå med internasjonale partnere for å etterforske saken videre.