Sjøkabel

Kaptein og to offiserer tiltalt etter kabelbrudd i Østersjøen i 2024

Den finske riksadvokaten har tiltalt kapteinen og to offiserer på tankskipet Eagle S etter at fem undervannskabler i Finskebukta ble skadet i 2024. 

Oljetankeren Eagle S, registrert på Cookøyene, for anker nær Kilpilahti-havnen i Porvoo ved Finskebukta, 30. desember 2024.
Oljetankeren Eagle S, registrert på Cookøyene, for anker nær Kilpilahti-havnen i Porvoo ved Finskebukta, 30. desember 2024. Foto: Jussi Nukari / AP / NTB
NTB
11. aug. 2025 - 12:27

– Indikasjoner tyder på at et tankskip har forårsaket betydelig skade på kritisk infrastruktur i Finskebukta i desember 2024, skriver den finske riksadvokaten i en uttalelse.

Ifølge påtalemyndigheten skal tankskipet ha dratt ankeret over en strekning på rundt 90 kilometer, noe som resulterte i at fem undervannskabler ble kuttet. Kablene er viktige for kommunikasjon og dataoverføring i regionen.

De tiltalte nekter for å ha begått lovbruddene og mener Finland mangler jurisdiksjon i saken ettersom kablene ble skadet utenfor finsk territorialfarvann.

De tre tiltalte er mistenkt for grovt skadeverk og grov forstyrrelse av kommunikasjon. Skadene på undervannskablene er omfattende, og kostnadene er betydelige.

– Eierne av kablene har lidd et tap på minst 60 millioner euro, eller rundt 680 millioner norske kroner, bare i umiddelbare reparasjonskostnader, opplyser den finske påtalemyndigheten.

Kablene som ble skadet, er viktige for kommunikasjon og dataoverføring i regionen. Hendelsen vekket bekymring for sikkerheten til undervannsinfrastruktur i Østersjøen.

Finske myndigheter samarbeider nå med internasjonale partnere for å etterforske saken videre.

Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung deltok i mange panelsamtaler under første dag på IGF2025 på Lillestrøm. Deriblant en samtale om beskyttelse av undersjøiske fiberkabler.
Sjøkabeltelekom
