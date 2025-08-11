Kaptein og to offiserer tiltalt etter kabelbrudd i Østersjøen i 2024

– Indikasjoner tyder på at et tankskip har forårsaket betydelig skade på kritisk infrastruktur i Finskebukta i desember 2024, skriver den finske riksadvokaten i en uttalelse.
Ifølge påtalemyndigheten skal tankskipet ha dratt ankeret over en strekning på rundt 90 kilometer, noe som resulterte i at fem undervannskabler ble kuttet. Kablene er viktige for kommunikasjon og dataoverføring i regionen.
De tiltalte nekter for å ha begått lovbruddene og mener Finland mangler jurisdiksjon i saken ettersom kablene ble skadet utenfor finsk territorialfarvann.
De tre tiltalte er mistenkt for grovt skadeverk og grov forstyrrelse av kommunikasjon. Skadene på undervannskablene er omfattende, og kostnadene er betydelige.
– Eierne av kablene har lidd et tap på minst 60 millioner euro, eller rundt 680 millioner norske kroner, bare i umiddelbare reparasjonskostnader, opplyser den finske påtalemyndigheten.
Kablene som ble skadet, er viktige for kommunikasjon og dataoverføring i regionen. Hendelsen vekket bekymring for sikkerheten til undervannsinfrastruktur i Østersjøen.
Finske myndigheter samarbeider nå med internasjonale partnere for å etterforske saken videre.
– Sjøkabler er grunnlaget for digitalisering